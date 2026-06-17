Tollegno piange Giovanni Garbi, morto a soli 61 anni

La comunità di Tollegno in lutto per la morte di Giovanni Garbi, venuto a mancare all’età di 61 anni.

Ad annunciarne la scomparsa sono stati la moglie Doriana, la figlia Francesca con Andrea, la mamma Loretta, il fratello Giorgio, la sorella Antonella, la suocera Maria Rosa, i cognati Marzia e Silvio con il figlio Simone, oltre agli amici e ai parenti tutti.

L’ultimo saluto a Giovanni Garbi

Il funerale sarà celebrato alle 15 di domani, giovedì 18 giugno, nella chiesa parrocchiale.

Nel rispetto delle volontà espresse da Giovanni Garbi, al termine della cerimonia la salma sarà cremata.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Giovanni Garbi ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e conoscenti. Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio rivolti alla famiglia in queste ore di dolore.

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