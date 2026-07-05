Tipi sospetti nei boschi di Donato

I carabinieri sono intervenuti ieri a Donato per la presenza nei boschi di alcuni soggetti sospetti. E’ stato un abitante a dare l’allarme, dicendo che le persone con ogni probabilità stavano spacciando. Accortisi della presenza dell’uomo, si sono allontanati in direzione di Mongrando.

I miliatri dell’Arma hanno perlustrato a fondo la zona, senza però trovare traccia dei fuggitivi.

Foto d’archivio

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