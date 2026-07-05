CronacaValle Elvo
Tipi sospetti nei boschi di Donato
Sono intervenuti i carabinieri
Tipi sospetti nei boschi di Donato
I carabinieri sono intervenuti ieri a Donato per la presenza nei boschi di alcuni soggetti sospetti. E’ stato un abitante a dare l’allarme, dicendo che le persone con ogni probabilità stavano spacciando. Accortisi della presenza dell’uomo, si sono allontanati in direzione di Mongrando.
I miliatri dell’Arma hanno perlustrato a fondo la zona, senza però trovare traccia dei fuggitivi.
Foto d’archivio
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1 Commento
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Sonia
5 Luglio 2026 at 19:08
2 anziani proprio originari di Donato ??? ehh oggi son altro che sospetti….