Tenta di uccidere la compagna poi si toglie la vita. Ennesima tragedia familiare quella accaduta nella mattinata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, a Torino.

Tenta di uccidere la compagna poi si toglie la vita

Al culmine di una violenta lite nella propria abitazione, un uomo di 37 anni ha messo le mani al collo della donna con la quale conviveva per cercare di ucciderla. La giovane madre, 31enne, è fortunatamente riuscita a liberarsi e a scappare con il figlio piccolo, un anno appena, rifugiandosi dai vicini. Il compagno si è così suicidato gettandosi al balcone di casa, al decimo piano di un palazzo di via Cervino, alla periferia Nord della città.

Questa è la ricostruzione fatta dai carabinieri del nuclio radiomobile e della compagnia Torino Oltre Dore, intervenuti sul posto perché chiamati da chi ha sentito le grida e ha lanciato l’allarme.

Pare che a scatenare la discussione siano stati futili motivi, ma purtroppo ben presto la situazione è degenerata sino a trasformarsi in dramma.

Spetta ora ai militari chiarire con precisione la seguenza dei fatti e ricostruire appunto quanto accaduto.

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