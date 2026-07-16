Si tuffa nel fiume e non riemerge: 59enne muore davanti ai familiari. Un uomo ha perso la vita nelle acque del fiume Ticino, in località Castelletto di Cuggiono.

Si tuffa nel fiume e non riemerge

Di origine peruviana, si è tuffato davanti ai familiari appunto e ad alcuni amici senza più riemergere. L’allarme è scattato subito. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori e dall’elisoccorso. Presenti anche il personale sanitario del 118, pronto a intervenire in caso di recupero in vita.

Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo dell’uomo, individuato a circa due metri di profondità. Nonostante la rapidità dell’intervento, per il 59enne non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La tragedia si è consumata mentre l’uomo cercava sollievo dal caldo con un bagno nel fiume. La corrente si è rivelata fatale, impedendogli di tornare in superficie.

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