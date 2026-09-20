Basso BielleseCronaca
Si rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato
Durante un controllo notturno a Masserano
Si rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato.
Si rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato
Rifiuta l’alcoltest durante un controllo notturno a Masserano: per l’uomo è scattata la denuncia da parte dei carabinieri.
Immagine di repertorio
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