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Si rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato

Durante un controllo notturno a Masserano

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5 minuti fa

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Si rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato
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Si rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato.

Si rifiuta di fare l’alcoltest: denunciato

Rifiuta l’alcoltest durante un controllo notturno a Masserano: per l’uomo è scattata la denuncia da parte dei carabinieri.

Immagine di repertorio

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