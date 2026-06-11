Sedicenne investita sulle strisce: trasportata in ospedale.

Sedicenne investita sulle strisce: trasportata in ospedale

Momenti di apprensione nella serata di martedì 10 giugno a Cossato. Una ragazza di circa 16 anni sarebbe stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Martiri della Libertà.

La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Immagine di repertorio

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