Scossa elettrica mentre lavora, operaio biellese finisce all’ospedale

Un operaio di 40 anni è rimasto ferito all’interno di un’azienda di Gaglianico, dopo essere stato colpito da una scossa elettrica mentre utilizzava un macchinario per la cucitura. L’infortunio – purtroppo non il primo nel Biellese negli ultimi giorni – si è verificato nella giornata di ieri.

Operaio in codice giallo a causa di una scossa elettrica

L’allarme è scattato con una chiamata al numero di emergenza 112. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando con il macchinario quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica. L’uomo è stato subito soccorso dai colleghi, che gli hanno prestato la prima assistenza in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Poco dopo sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato le prime cure all’operaio e lo ha successivamente trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo.

Sul posto anche carabinieri e Spresal

Per ricostruire con precisione quanto accaduto, come previsto in questi casi, sono arrivati anche i carabinieri e gli operatori dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Saranno i rilievi e gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio.

Si tratta del terzo incidente sul lavoro registrato nel Biellese nell’arco di una settimana, dopo quelli avvenuti a Massazza e Cavaglià.

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