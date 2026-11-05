Incidente stradale questa mattina in corso 53° Fanteria, a Biella, a pochi metri dalla piscina Rivetti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’automobile e una moto.

Incidente a Biella, motociclista soccorso dal 118

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per prestare assistenza alle persone coinvolte e in particolare alla persona che viaggiava in sella alla moto. Gli agenti della polizia locale di Biella, invece, si sono occupati dei primi rilievi e della gestione della viabilità.

La moto è rimasta a terra sulla carreggiata dopo l’impatto. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente né sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

Ulteriori dettagli potranno essere chiariti dagli accertamenti effettuati sul posto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook