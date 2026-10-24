CronacaValle Cervo
Scontro tra tre auto, due feriti: coinvolti anche dei bambini
Attimi di paura ad Andorno
Scontro tra tre auto, due feriti: coinvolti anche dei bambini.
Scontro tra tre auto, due feriti: coinvolti anche dei bambini
Paura ad Andorno per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. A bordo dei mezzi viaggiavano rispettivamente un uomo di 74 anni con un bambino di 11, una donna di 48 anni accompagnata da una bambina sempre 11enne e una giovane conducente.
Ad avere bisogno di cure mediche sono state la donna di 48 anni e la ragazza alla guida della terza auto, entrambe trasportate in ospedale in condizioni non gravi.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
«Piazza V. Veneto, una lastra è già rotta e i lavori sono eseguiti a “sghimbescio”»
Attualità1 giorno fa
Accoltellamento in una casa a Salussola: indagini in corso
Biella1 giorno fa
Funicolare di Biella e mercato: scontro sul futuro di 500mila euro
Fuori provincia2 giorni fa
Investito da un’auto, muore a soli 28 anni
Attualità2 giorni fa