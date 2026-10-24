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Scontro tra tre auto, due feriti: coinvolti anche dei bambini

Attimi di paura ad Andorno

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4 minuti fa

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Scontro tra tre auto, due feriti: coinvolti anche dei bambini
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Scontro tra tre auto, due feriti: coinvolti anche dei bambini.

Scontro tra tre auto, due feriti: coinvolti anche dei bambini

Paura ad Andorno per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. A bordo dei mezzi viaggiavano rispettivamente un uomo di 74 anni con un bambino di 11, una donna di 48 anni accompagnata da una bambina sempre 11enne e una giovane conducente.

Ad avere bisogno di cure mediche sono state la donna di 48 anni e la ragazza alla guida della terza auto, entrambe trasportate in ospedale in condizioni non gravi.

Immagine di repertorio

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