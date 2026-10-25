CircondarioCronaca
Scontro tra due auto davanti al municipio, soccorsi in azione
L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, in via Milano
Ancora un incidente stradale nel Biellese: due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro in via Milano, a Vigliano.
Scontro tra due auto in via Milano
È successo nella tarda serata di ieri, sabato 24 ottobre, intorno alle 22. L’impatto, che ha visto coinvolte due vetture, si è verificato all’altezza dell’incrocio sul quale si affaccia il municipio.
L’intervento dei soccorritori
Sul posto, per prestare la prima assistenza agli automobilisti, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118.
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