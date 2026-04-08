BiellaCronaca
Scontro tra auto e moto davanti al cimitero di Biella
Sul posto carabinieri e 118
Scontro tra auto e moto davanti al cimitero di Biella.
Scontro tra auto e moto davanti al cimitero di Biella
Incidente oggi pomeriggio all’incrocio davanti al cimitero di Biella. Una moto e un’auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e gestire la viabilità.
Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità6 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Circondario8 ore fa
È morto Gianni Bellan, aveva solo 57 anni
Cossatese2 giorni fa
I clienti ringraziano il personale del Living Garden: “Bravissimi a gestire la situazione”
Attualità10 ore fa
Conto alla rovescia per il ritorno del luna park. Ecco quando arriva
Attualità2 giorni fa