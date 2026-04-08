Scontro tra auto e moto davanti al cimitero di Biella.

Scontro tra auto e moto davanti al cimitero di Biella

Incidente oggi pomeriggio all’incrocio davanti al cimitero di Biella. Una moto e un’auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e gestire la viabilità.

Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte.

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