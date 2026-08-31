Seguici su

CircondarioCronaca

Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono feriti da codice giallo

Complessivamente sono quattro le persone coinvolte

Pubblicato

59 minuti fa

il

operaio cade dal tetto
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono feriti da codice giallo.

Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono feriti da codice giallo

Paura nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, a Sandigliano, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, accompagnate al Pronto Soccorso, alcune in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza i mezzi, mentre i militari hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *