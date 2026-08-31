CircondarioCronaca
Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono feriti da codice giallo
Complessivamente sono quattro le persone coinvolte
Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono feriti da codice giallo.
Scontro tra auto a Sandigliano, ci sono feriti da codice giallo
Paura nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, a Sandigliano, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora da chiarire.
Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, accompagnate al Pronto Soccorso, alcune in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza i mezzi, mentre i militari hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.
Immagine di repertorio
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