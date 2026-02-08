Seguici su

Sciatore infortunato a Bielmonte, l’intervento dell’elisoccorso – VIDEO

È successo nella mattinata di sabato

Sciatore infortunato sulle piste di Bielmonte, arriva l’elisoccorso.

Uno sciatore si è infortunato nella tarda mattinata di ieri, sabato 7 febbraio, sulle piste di Bielmonte. Si tratta di un appassionato che è caduto in modo autonomo lungo la pista appena prima di scendere verso il Monte Cerchio.

Lo sciatore è stato immediatamente raggiunto dagli operatori del Soccorso piste, che gli hanno portato le prime cure. Sul posto anche gli operatori del 118 e i carabinieri sciatori, che in questi giorni sono spesso presenti lungo le piste. Vista la situazione, si è però ritenuto necessario provvedere all’intervento dell’elicottero del 118, che è atterrato e poi ripartito poco sotto il Monte Marca. Al momento non si hanno informazioni sulle condizioni dell’infortunato.

 Il secondo infortunio in una settimana

Domenica scorsa infatti una donna era rimasta ferita in seguito a una violenta collisione ed era stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Anche in quel caso erano intervenuti gli operatori del Soccorso piste, assieme a carabinieri e sanitari del 118. Lo riporta Notizia Oggi 

Immagine di repertorio

