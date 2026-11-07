Schianto tra un’auto e un camion al casello di Carisio

Violento incidente stradale nella tarda mattinata di ieri, venerdì 6 novembre, all’imbocco dell’autostrada Torino-Milano; lo schianto si è verificato all’altezza del casello di Carisio.

Schianto a Carisio: violento scontro tra Punto e camion

Per cause ancora da chiarire, una Fiat Punto si è scontrata con un camion. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo. La dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per ricostruire quanto accaduto. Al momento di andare in stampa non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte e sulla dinamica dell’incidente stradale.

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