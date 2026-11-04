57enne schiacciato da una gru, è gravissimo.

57enne schiacciato da una gru, è gravissimo

Grave infortunio sul lavoro oggi a Trecate. Poco prima delle 14, un uomo di 57 anni è rimasto schiacciato dal braccio metallico di una gru che gli è caduto addosso mentre si trovava all’interno di un cantiere.

L’uomo ha riportato traumi gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

L’uomo è stato rianimato sul luogo dell’incidente e trasportato all’ospedale di Novara. Le sue condizioni sarebbero drammatiche.

Immagine di repertorio

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