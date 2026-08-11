Seguici su

CronacaValle Cervo

Schianto tra auto e moto ad Andorno: centauro in ospedale

Il sinistro avvenuto lungo la provinciale

Pubblicato

25 secondi fa

il

scontro tra auto e moto
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Schianto tra auto e moto ad Andorno: centauro in ospedale.

Incidente ieri sera intorno alle 22 di lunedì 10 agosto. A essere coinvolte un’auto e una moto. E’ stato il conducente della moto a rimanere ferite. E’ stato preso in carico dal personale del 118 e portato in ospedale. E’ stato ricoverato in codice giallo.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Presenti i carabinieri per i rilievi del caso.

Leggi anche: Incidente Andorno esiti controlli negativi per entrambi i conducenti

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *