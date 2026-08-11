CronacaValle Cervo
Schianto tra auto e moto ad Andorno: centauro in ospedale
Il sinistro avvenuto lungo la provinciale
Schianto tra auto e moto ad Andorno: centauro in ospedale.
Incidente ieri sera intorno alle 22 di lunedì 10 agosto. A essere coinvolte un’auto e una moto. E’ stato il conducente della moto a rimanere ferite. E’ stato preso in carico dal personale del 118 e portato in ospedale. E’ stato ricoverato in codice giallo.
E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Presenti i carabinieri per i rilievi del caso.
Leggi anche: Incidente Andorno esiti controlli negativi per entrambi i conducenti
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