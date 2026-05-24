Raid dei vandali, porte sfondate e scritte oscene sui muri di diverse case

Diverse case, una decina in tutto, sono finite nel mirino dei vandali a Valdilana. In un vero e proprio raid, domenica scorsa, sono state imbrattate e danneggiate. È successo nella parte vecchia di Baltigati, frazione di Soprana.

Secondo vari testimoni, come riporta Notizia Oggi, ad agire è stato un gruppo di giovani, che avrebbe preso di mira soprattutto le case usate solo in certi periodi dell’anno, in modo da poter agire indisturbati approfittando dell’assenza dei proprietari. Il “blitz” è proseguito fino a quando alcuni residenti non si sono accorti dei movimenti sospetti e hanno dato l’allarme.

Vandali a Baltigati: porte sfondate, muri imbrattati e scritte oscene

Il bilancio dei danni parla di diverse abitazioni in cui sono forzate o abbattute porte, mentre le pareti esterne e interne sono state coperte con scritte e disegni realizzati con bombolette spray. Scritte e disegni per lo più osceni. In alcuni casi i muri sono stati resi quasi irriconoscibili.

Da una casa sarebbero anche spariti degli oggetti.

Le indagini

Come detto, l’allarme è partito da alcuni residenti, insospettiti dalla presenza del gruppo vicino alle case. Pare che i protagonisti siano stati descritti come adolescenti apparentemente tra i15 e i 17 anni, non residenti in paese..

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori del raid.

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