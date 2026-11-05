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Prende fuoco un’attività: intervengono i vigili del fuoco, strada chiusa

Grande paura in via Serralunga

Pubblicato

4 minuti fa

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Prende fuoco un'attività: intervengono i vigili del fuoco, strada chiusa
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Prende fuoco un’attività: intervengono i vigili del fuoco, strada chiusa.

Prende fuoco un’attività: intervengono i vigili del fuoco, strada chiusa

Un incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre a Biella. Le fiamme hanno interessato un locale in via Serralunga, provocando la fuoriuscita di fumo, visibile anche dall’esterno, e un forte odore di bruciato nella zona.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto anche la Polizia Locale, che ha disposto la chiusura della carreggiata in discesa per agevolare le operazioni e gestire il traffico.

Saranno gli accertamenti a stabilire l’origine dell’incendio. Non risulterebbero persone ferite.

Immagine di repertorio

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