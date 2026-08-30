Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nella tarda serata di lunedì in piazza San Paolo: una pianta non ha retto al temporale ed è caduta.

Pianta caduta in piazza San Paolo

È successo verso le 22,30 nei pressi della fontana davanti alla stazione. A dare l’allarme è stato Luigi Apicella, titolare del vicino ristorante “La Lucciola”.

Sul posto si sono rapidamente recati i vigili del fuoco che hanno subito avviato le operazioni per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’albero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook