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Pianta caduta in piazza San Paolo a Biella

A dare l’allarme è stato Luigi Apicella, il titolare del ristorante “La Lucciola”

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9 secondi fa

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pianta caduta
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Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nella tarda serata di lunedì in piazza San Paolo: una pianta non ha retto al temporale ed è caduta.

Pianta caduta in piazza San Paolo

È successo verso le 22,30 nei pressi della fontana davanti alla stazione. A dare l’allarme è stato Luigi Apicella, titolare del vicino ristorante “La Lucciola”.

Sul posto si sono rapidamente recati i vigili del fuoco che hanno subito avviato le operazioni per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’albero.

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