Perde il controllo e cade dalla moto con il figlio: entrambi all’ospedale

Un motociclista di 57 anni e il figlio, che si trovava con lui in sella alla moto come passeggero, sono rimasti feriti alcune sere fa in un incidente avvenuto nella zona di San Giacomo di Masserano. I due, entrambi residenti a Gattinara, sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Per motivi in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo della motocicletta, finendo sull’asfalto insieme al figlio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, le condizioni di padre e figlio non sarebbero gravi. Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, entrambi sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori controlli. Durante tutte le operazioni di soccorso sono rimasti coscienti.

Spetterà ora ai carabinieri chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo e verificare definitivamente l’assenza di un eventuale coinvolgimento di altri veicoli

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