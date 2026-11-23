Paura a Masserano. Un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sabato lungo la strada provinciale 142. Il bilancio è di un ferito, ricoverato in ospedale per accertamenti.

Paura a Masserano

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Saranno gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi del caso, a stabilirlo con precisione. Quel che è certo è che si è trattato di un brutto incidente, nel quale ad avere la peggio, come sempre capita in questi casi, è stato il centauro.

Inevitabilmente anche la circolazione, in una arteria piuttosto trafficata, ha subito le conseguenze, con code e disagi per gli automobilisti in transito.

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