Padre e figlio dispersi tra Biellese e Valsesia

Padre e figlio dispersi sulle montagne tra Biellese e Valsesia. Le ricerche sono scattate nella serata di ieri e fino a questo momento è stata ritrovata soltanto la loro moto.

Padre e figlio dispersi, erano diretti al Monte Bo

Sono in corso dalla serata di ieri, sabato 19 luglio, le ricerche di due escursionisti. Pare si tratti di padre e figlio, dispersi in qualche versante a cavallo tra Valsesia e Biellese. Stando a quanto si apprende, come riporta Notizia Oggi, i due erano diretti al Monte Bo ed erano partiti dal versante valsesiano. Dopo aver lasciato la moto nei pressi di un alpeggio, si sarebbero diretti a piedi in direzione Monte Bo. Al momento, però, si tratta di indiscrezioni ancora in attesa di conferme.

Le ricerche sono iniziate ieri sera

Le ricerche sono partite dopo le 19 di ieri, sabato 19 luglio. In campo numerosi mezzi e uomini, coinvolto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Oltre ai pompieri, stanno partecipando alle operazioni anche gli operatori del Soccorso alpino e il personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna. L’area impervia e le condizioni ambientali stanno rendendo complesse le ricerche.

