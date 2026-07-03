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Operaio biellese ustionato in cartiera

Incidente sul lavoro a Mathi, il 55enne è ricoverato in prognosi riservata.

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50 minuti fa

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donna priva di conoscenza
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Operaio biellese ustionato in cartiera

Incidente sul lavoro a Mathi del Torinese per una fuoriuscita di acido solforico da una cisterna. Una delle tubazioni si è rotta e l’acido è uscito. Ha preso l’autista del mezzo. Si tratta di un 55enne di Biella che ha avuto ustioni sul 15 per cento del corpo. Ferito anche un 42enne. L’autista è stato ricoverato e rimane in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per cercare di ricostruire la dinamica.

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