CronacaValle Cervo
Oggi l’ultimo saluto a Silvano Stellino, morto a soli 56 anni
Lutto a Tollegno
Oggi l’ultimo saluto a Silvano Stellino, morto a soli 56 anni.
Oggi l’ultimo saluto a Silvano Stellino, morto a soli 56 anni
Lutto a Tollegno: nella giornata di lunedì, all’Ospedale Maggiore di Novara, ha smesso di battere il cuore di Silvano Stellino, morto a soli 56 anni. Il funerale sarà celebrato alle 15 di giovedì 8 ottobre, nella chiesa parrocchiale del paese.
L’uomo ha lasciato nel dolore la moglie Fiorenza con Leonardo, la mamma Maria e la sorella Cinzia.
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