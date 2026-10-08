Oggi l’ultimo saluto a Silvano Stellino, morto a soli 56 anni.

Oggi l’ultimo saluto a Silvano Stellino, morto a soli 56 anni

Lutto a Tollegno: nella giornata di lunedì, all’Ospedale Maggiore di Novara, ha smesso di battere il cuore di Silvano Stellino, morto a soli 56 anni. Il funerale sarà celebrato alle 15 di giovedì 8 ottobre, nella chiesa parrocchiale del paese.

L’uomo ha lasciato nel dolore la moglie Fiorenza con Leonardo, la mamma Maria e la sorella Cinzia.

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