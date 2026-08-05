Oggi l’addio ad Angelo Rivardo, per tutti semplicemente Gerry

Conosciutissimo a Cossato, all’età di 80 anni è mancato lunedì scorso Angelo Rivardo, per tutti semplicemente Gerry, il “testone” dal cuore d’oro, come lo menzionano in tanti.

È morto Angelo Rivardo. “Era un personaggio conosciuto e benvoluto da tutti”

A ricordarlo, oltre alla sorella Ernestina e i tanti amici, è Marco Bianchetto dell’omonima polleria: «Era una persona goliardica. Amava stare con la gente, rideva volentieri. Gerry era sempre positivo. Io e l’edicolante Francesca Marcuzzi lo avevamo conosciuto più di 20 anni fa. Siamo diventati amici e da allora gli siamo sempre rimasti accanto, dando una mano. Oggi, per l’ultimo saluto, porteremo al cimitero, sulla sua tomba, la bicicletta che aveva utilizzato fino a quando aveva potuto. Non proprio quella storica, ma l’ultima».

«Di recente – aggiunge – gli avevano proibito di fumare, allora abbiamo pensato di mettere nella bara anche un pacchetto delle sue sigarette. Nei giorni scorsi ho postato sui social la notizia della sua morte e l’annuncio ha registrato 300 messaggi di cordoglio. È stato un personaggio».

Oggi pomeriggio l’ultimo saluto

La santa benedizione si è tenuta oggi alle 15,30 nel cimitero di capoluogo, dove la sua salma è stata inumata. Un ringraziamento è stato rivolto alla Casa di riposo “Sella Borsetti Facenda” di Mosso per l’assistenza prestata.

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