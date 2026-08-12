CronacaValle Elvo
Motociclista vola in una scarpata dopo lo scontro con un’auto
Paura in Valle Elvo
Motociclista vola in una scarpata dopo lo scontro con un’auto.
Motociclista vola in una scarpata dopo lo scontro con un’auto
Si è temuto il peggio, nella giornata di giovedì scorso, quando un motociclista è volato in una scarpata dopo l’incidente con un’auto. È successo in Valle Elvo, a Magnano.
Lo scontro è avvenuto nella frazione San Sudario e ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dopo l’impatto è stato sbalzato fuori dalla carreggiata, finendo in una scarpata.
Il 69enne viaggiava in sella a una Kawasaki Z1000. Le sue condizioni sono apparse inizialmente molto serie, tanto che il personale sanitario è intervenuto in codice rosso. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, il quadro clinico si è rivelato meno drammatico del previsto e il codice di gravità è stato declassato a giallo. Il motociclista è stato quindi trasferito all’Ospedale degli Infermi di Biella, dove è stato affidato alle cure dei medici.
L’altra vettura coinvolta era condotta da un uomo di 44 anni.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.
Immagine di repertorio
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