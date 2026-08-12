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CronacaValle Elvo

Motociclista vola in una scarpata dopo lo scontro con un’auto

Paura in Valle Elvo

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48 secondi fa

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Motociclista vola in una scarpata dopo lo scontro con un’auto
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Motociclista vola in una scarpata dopo lo scontro con un’auto.

Motociclista vola in una scarpata dopo lo scontro con un’auto

Si è temuto il peggio, nella giornata di giovedì scorso, quando un motociclista è volato in una scarpata dopo l’incidente con un’auto. È successo in Valle Elvo, a Magnano.

Lo scontro è avvenuto nella frazione San Sudario e ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dopo l’impatto è stato sbalzato fuori dalla carreggiata, finendo in una scarpata.
Il 69enne viaggiava in sella a una Kawasaki Z1000. Le sue condizioni sono apparse inizialmente molto serie, tanto che il personale sanitario è intervenuto in codice rosso. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, il quadro clinico si è rivelato meno drammatico del previsto e il codice di gravità è stato declassato a giallo. Il motociclista è stato quindi trasferito all’Ospedale degli Infermi di Biella, dove è stato affidato alle cure dei medici.
L’altra vettura coinvolta era condotta da un uomo di 44 anni.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Immagine di repertorio

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