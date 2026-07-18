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Motociclista investe un pedone. La donna in ospedale

Sul posto l’ambulanza

Pubblicato

20 secondi fa

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tre feriti
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Incidente stradale questa mattina a Domodossola, poco dopo le 9 in via Cassino, nel tratto compreso tra la Coop e la rotonda. Un motociclista di 36 anni ha investito una donna di 69 anni. Il pedone ha riportato un grave trauma ed è stata soccorsa dal personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Domodossola.

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