CronacaFuori provincia
Motociclista investe un pedone. La donna in ospedale
Sul posto l’ambulanza
Incidente stradale questa mattina a Domodossola, poco dopo le 9 in via Cassino, nel tratto compreso tra la Coop e la rotonda. Un motociclista di 36 anni ha investito una donna di 69 anni. Il pedone ha riportato un grave trauma ed è stata soccorsa dal personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Domodossola.
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