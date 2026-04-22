Basso BielleseCronaca
Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale
Sul posto 118 e carabinieri
Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale.
Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale
Incidente a Magnano, dove un motociclista di 26 anni, residente nel Torinese, ha perso il controllo del mezzo uscendo dalla carreggiata.
Il giovane avrebbe riportato alcune escoriazioni ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti.
Immagine di repertorio
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