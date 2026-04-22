Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale.

Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale

Incidente a Magnano, dove un motociclista di 26 anni, residente nel Torinese, ha perso il controllo del mezzo uscendo dalla carreggiata.

Il giovane avrebbe riportato alcune escoriazioni ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti.

Immagine di repertorio

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