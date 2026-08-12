“Miracoli biellesi: il semaforo rosso e verde contemporaneamente”

Un semaforo rosso e verde contemporaneamente. Non è un gioco di luci, ma la situazione che l’altra sera si è trovato davanti un automobilista in via Rosselli, dopo che un pedone aveva premuto il pulsante per attraversare la strada.

Semaforo rosso e verde contemporaneamente

La segnalazione arriva da un lettore, che ha fotografato il particolare impianto semaforico e si è posto una domanda tutt’altro che banale: «Ecco i ‘miracoli’ biellesi. Rosso e verde accesi nello stesso momento. In questo caso… cosa si fa?», chiede ironicamente.

Il problema, infatti, riguarda il semaforo nella parte superiore dell’impianto, dove risultano accese contemporaneamente la luce rossa e quella verde. Sulla destra è invece visibile un altro segnale, fortunatamente acceso soltanto sul rosso.

Una situazione curiosa, ma soprattutto potenzialmente pericolosa

La situazione può apparire curiosa, ma presenta anche un evidente problema di sicurezza. Un automobilista che si avvicina all’incrocio dovrebbe infatti poter contare su un’indicazione luminosa inequivocabile, soprattutto in presenza di un attraversamento pedonale attivato proprio in quel momento.

Il lettore, dopo aver notato l’anomalia, ha quindi deciso di segnalarla nella speranza che il semaforo venga controllato e, se necessario, riparato.

Perché un semaforo che mostra contemporaneamente rosso e verde può creare confusione e rappresentare un potenziale rischio, soprattutto per chi non conosce l’incrocio e si trova improvvisamente davanti a due indicazioni tra loro incompatibili.

La curiosità, insomma, è destinata a far sorridere. Ma quando si tratta di semafori e sicurezza stradale, meglio non affidarsi al caso.

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