Duecento euro persi alle video slot durante un pomeriggio di gioco, poi la rabbia scaricata sulla compagna, accusata di avergli portato sfortuna. È quanto accaduto circa due settimane fa, quando un giovane di 26 anni ha aggredito la fidanzata al termine di una discussione nata proprio dalla perdita di denaro. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati dal padre della ragazza.

La situazione è rapidamente degenerata. Il ventiseienne, di origini straniere e in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe prima rivolto pesanti accuse alla compagna, passando poi alla violenza fisica. La giovane ha riportato lesioni al volto ed è stato necessario l’intervento del personale sanitario. Per l’uomo sono infine scattate le manette, con il trasferimento nel carcere di Verbania.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe cominciato dopo un pomeriggio trascorso davanti alle video slot. Il giovane aveva perso circa 200 euro e, anziché accettare l’esito del gioco, avrebbe attribuito la responsabilità della sconfitta alla compagna, accusandola di avergli portato sfortuna. Una discussione inizialmente verbale, che sarebbe però degenerata in un’aggressione.

A raccontare ai militari quanto accaduto è stata la stessa vittima. La ragazza ha spiegato come il litigio fosse nato proprio dal denaro perso alle macchinette e dalle accuse ricevute. Dalle parole il ventiseienne sarebbe passato rapidamente ai fatti, colpendola e provocandole ferite al viso. Una situazione che ha allarmato i familiari della giovane, spingendoli a chiedere aiuto.

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