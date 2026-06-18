Mezzogiorno di fuoco in cascina

Mezzogiorno di fuoco in una cascina di Sandigliano. Letteralmente, perché le fiamme hanno colpito un fienile, creamdo non poca preoccupazione tra i residenti nella zona.

Mezzogiorno di fuoco

Erano da poco passate le 12 di oggi, quando è scattato l’allarme per un incendio che ha interessato una abitazione nelle campagne a sud di Biella. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e in breve tempo hanno domato le fiamme, mettendo poi in sicurezza tutta l’area.

Stando alle prime informazioni, pare che una persona abbia dovuto ricorrere alle cure mediche, in quanto intossicata dopo aver inalato del fumo.

Ancora da chiarire le case del rogo, per le quali sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

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