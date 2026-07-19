Nuova operazione dell’Arma di Biella nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, in particolare nella Valle Elvo.

Maxi sequestro di droga in Valle Elvo: due arresti

Nel primo pomeriggio di ieri 17 luglio i Carabinieri del Radiomobile di Bielle e della Stazione di Occhieppo Superiore hanno infatti arrestato due uomini, trovati in possesso di cinquanta dosi di cocaina pronte per essere vendute.

L’operazione è scattata quando alla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione di una Citroen C3 nera che si stava avvicinando a Biella provenendo dalla Valle Elvo, percorrendo strade secondarie, verosimilmente proprio per sfuggire ai controlli delle Forze di Polizia. L’auto era già ricercata da alcuni giorni, dopo che era fuggita all’alt intimato da una pattuglia della Radiomobile di Cossato.

Le indagini

La Centrale ha quindi individuato un punto utile per impedire ulteriori tentativi di fuga facendovi convergere due pattuglie che hanno bloccato l’auto ed identificato i due occupanti, entrambi cittadini marocchini, di 23 e 20 anni, residenti nel milanese. Il nervosismo dei due ha confermati i sospetti, divenuti realtà quando dopo una perquisizione accurata dell’auto sono state trovate le dosi di stupefacente, abilmente nascoste in un vano dell’abitacolo.

I due avevano inoltre con sé circa 1500 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dello spaccio. Nei loro confronti è scattato così l’arresto per detenzione illecita di stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Biella, il trattenimento in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Si è svolta nella mattinata odierna. L’arresto è stato convalidato e con rito direttissimo entrambi i soggetti hanno patteggiato la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1400,00 di multa con sospensione condizional

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