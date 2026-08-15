Malore in bicicletta, muore ciclista di 67 anni

Tragedia a Curino, dove un ciclista di 67 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta. La vittima è Luciano Radice, residente a Cornaredo, in provincia di Milano, che probabilmente si trovava in vacanza nel Biellese insieme alla famiglia.

Malore fatale in bicicletta per un 67enne

L’allarme è scattato quando l’uomo ha accusato il malore mentre si trovava in bicicletta. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso per il ciclista non c’era ormai più nulla da fare: il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Quando sono arrivati i carabinieri, i sanitari erano già sul posto e avevano certificato il decesso dell’uomo.

La notizia ha raggiunto anche i familiari di Radice, che si sono precipitati a Curino. Secondo le prime informazioni, il 67enne si trovava nel Biellese insieme ai propri familiari, probabilmente per un periodo di vacanza.

La salma è stata affidata alla famiglia.

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