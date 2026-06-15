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Lutto a Cossato: addio a Sergio Cordero, storico volto dei vigili del fuoco
Oggi pomeriggio l’ultimo saluto
Lutto a Cossato: addio a Sergio Cordero, storico volto dei vigili del fuoco.
Lutto a Cossato: addio a Sergio Cordero, storico volto dei vigili del fuoco
Cossato dice addio a Sergio Cordero, scomparso all’età di 75 anni. Per anni ha guidato il distaccamento dei Vigili del Fuoco cittadino, diventando una figura molto conosciuta e stimata sul territorio.
Lascia la moglie Graziana Vincenti, i figli Stefano e Corrado con le loro famiglie, i nipoti, il fratello Mario e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 15 giugno, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cossato. La tumulazione avverrà nel cimitero di Mottalciata San Vincenzo.
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