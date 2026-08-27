Lite tra vicini per il bambù: spuntano minacce con una canna tagliata.

Lite tra vicini per il bambù: spuntano minacce con una canna tagliata

Una lite tra due vicini di casa ha richiesto l’intervento dei carabinieri a Masserano. All’origine della discussione ci sarebbe stato il taglio di alcune piante di bambù effettuato da uno dei due uomini in un’area situata al confine tra le rispettive proprietà.

Quella che inizialmente era una discussione legata alla gestione dello spazio tra le due abitazioni si è successivamente trasformata in un confronto dai toni accesi. La situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Una canna di bambù usata per minacciare

Come riporta Notizia Oggi, da quanto risulterebbe, durante il diverbio uno dei due vicini avrebbe raccolto una canna di bambù appena tagliata per brandirla nei confronti dell’altro uomo, accompagnando il gesto con delle minacce. Un episodio singolare, nato quindi proprio dal materiale che aveva fatto scattare la discussione tra i due.

L’intervento dei carabinieri

I militari hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire l’accaduto e chiarire le rispettive posizioni dei due vicini. Al centro della vicenda resta la controversia nata durante il taglio del bambù nella zona che separa le due proprietà.

Foto di repertorio

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