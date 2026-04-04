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CronacaValle Cervo

Le chiude l’acqua mentre i bimbi fanno la doccia: scoppia la lite tra vicine

Intervengono i carabinieri

Pubblicato

14 ore fa

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Le chiude l'acqua mentre i bimbi fanno la doccia: scoppia la lite tra vicine

Le chiude l’acqua mentre i bimbi fanno la doccia: scoppia la lite tra vicine.

Le chiude l’acqua mentre i bimbi fanno la doccia: scoppia la lite tra vicine

Lite tra vicine nel pomeriggio di venerdì 3 aprile ad Andorno, con l’intervento dei Carabinieri.

Una donna ha segnalato l’assenza d’acqua in casa mentre i figli erano sotto la doccia. All’origine ci sarebbe il gesto della proprietaria dello stabile, che avrebbe chiuso il contatore nella sua cantina.

L’acqua è stata riattivata e la situazione si è risolta. Non sarebbe però il primo episodio simile tra le due.

Immagine di repertorio

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1 Commento

1 Commento

  1. steap63

    4 Aprile 2026 at 21:51

    Ma veramente ci sono dei rimbambiti in sto mondo…..che rottura avere dei vicini di casa….bisognerebbe abitare nelle steppe della Mongolia con 1 persona a kilometro quadrato.

    Rispondi

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