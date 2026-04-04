CronacaValle Cervo
Le chiude l’acqua mentre i bimbi fanno la doccia: scoppia la lite tra vicine
Intervengono i carabinieri
Le chiude l’acqua mentre i bimbi fanno la doccia: scoppia la lite tra vicine.
Le chiude l’acqua mentre i bimbi fanno la doccia: scoppia la lite tra vicine
Lite tra vicine nel pomeriggio di venerdì 3 aprile ad Andorno, con l’intervento dei Carabinieri.
Una donna ha segnalato l’assenza d’acqua in casa mentre i figli erano sotto la doccia. All’origine ci sarebbe il gesto della proprietaria dello stabile, che avrebbe chiuso il contatore nella sua cantina.
L’acqua è stata riattivata e la situazione si è risolta. Non sarebbe però il primo episodio simile tra le due.
Immagine di repertorio
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1 Commento
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steap63
4 Aprile 2026 at 21:51
Ma veramente ci sono dei rimbambiti in sto mondo…..che rottura avere dei vicini di casa….bisognerebbe abitare nelle steppe della Mongolia con 1 persona a kilometro quadrato.