Lanciano la droga dal finestrino mentre scappano: arrestati

Nei giorni scorsi, a Santhià, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, finiti nei guai a causa della droga. Si tratta di un cittadino italiano di 48 anni e di un cittadino straniero di 29 anni, entrambi gravati da precedenti di polizia, ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Lanciano la droga durante l’inseguimento, arrestati dai carabinieri

Nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, i militari hanno individuato un’auto sospetta in un’area rurale. Il conducente del veicolo ha ignorato l’alt intimato dalla pattuglia e si è dato alla fuga ad alta velocità lungo una strada sterrata.

Durante il breve inseguimento, i carabinieri hanno notato il lancio di un involucro dal finestrino del mezzo, successivamente bloccato.

Sequestrati 22 grammi di cocaina e 36 di eroina

La perlustrazione dell’area ha permesso di recuperare il pacchetto, all’interno del quale sono stati rinvenuti 22 grammi di cocaina e 36,14 grammi di eroina.

Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno portato al sequestro di un bilancino elettronico di precisione e della somma contante di 185 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

“Si precisa – comunicano dall’Arma – che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, i soggetti indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook