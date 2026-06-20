Ladri scatenati nel bar ristorante: rubate due slot machine.

Ladri scatenati nel bar ristorante: rubate due slot machine

Insolito colpo dei ladri in un bar ristorante biellese: i malviventi non si sono limitati a rubare l’incasso, ma hanno portato via anche due slot machine.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì in un locale di Roppolo, rivendita anche di tabacchi.

Secondo quanto ricostruito finora, il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alla mezzanotte, approfittando della chiusura e quindi dell’assenza di titolare e personale. Qualcuno avrebbe forzato una porta sul retro, passando dal cortile e accedendo così al ristorante.

Una volta entrati, i malviventi hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Al termine dell’incursione, sarebbero scappati con un bottino composto da due slot machine, un portamonete, circa 500 euro che si trovavano nella cassa e alcune stecche di sigarette.

Il danno complessivo è ancora in fase di quantificazione e ad esso bisognerà aggiungere, oltre al valore della refurtiva, anche i danni provocati dagli intrusi durante l’effrazione e la successiva azione all’interno dell’attività commerciale.

Una volta scoperto il furto, i proprietari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti del caso.

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