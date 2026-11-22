Ladri a Il Gigante portano via l’intera cassaforte

Un furto insolito è stato messo a segno la notte scorsa al supermercato Il Gigante di Moncrivello, nel Vercellese. I malviventi, invece di tentare di aprire la cassaforte sul posto, hanno deciso di sottrarla e portarla via direttamente.

Il punto vendita preso di mira si trova lungo la strada provinciale 593, tra Cigliano e Borgo d’Ale. Il colpo è avvenuto durante la notte, quando il supermercato era chiuso al pubblico.

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Molti aspetti da chiarire

Restano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda: non si conoscono le modalità con cui i ladri sono riusciti a entrare nell’edificio e a trasportare la cassaforte, né quante persone abbiano partecipato al furto o se abbiano utilizzato un veicolo per la fuga.

Ancora sconosciuto anche il valore del bottino. Non è stato infatti reso noto se all’interno della cassaforte fosse custodito denaro e quale fosse l’eventuale somma. Da verificare anche la presenza di danni alla struttura e agli impianti del supermercato.

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