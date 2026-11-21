Il ponte sul Cervo riaprirà solo ad aprile

Il ponte sul Cervo, lungo la strada provinciale 594 tra Quinto Vercellese e Oldenico, resterà chiuso ancora per diversi mesi. La Provincia di Vercelli punta a riaprire al traffico entro la prima metà di aprile 2027, dopo il cedimento di un’arcata verificatosi a seguito di una lesione strutturale.

Il cronoprogramma dei lavori

Gli interventi previsti si articoleranno in diverse fasi. Entro il 6 dicembre: consolidamento delle pile del ponte, attraverso micropali profondi fino a 18 metri. Entro Natale: realizzazione della struttura di sostegno necessaria alla ricostruzione dell’arcata. Entro marzo 2027: completamento della ricostruzione della volta crollata. Entro la prima metà di aprile 2027: collaudi e verifiche di sicurezza, propedeutici alla riapertura.

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Per rispettare le scadenze, il cantiere lavorerà 12 ore al giorno, sette giorni su sette.

Le conseguenze per cittadini e pendolari

La chiusura, in vigore dal 20 ottobre, continuerà a provocare disagi soprattutto per studenti, lavoratori e pendolari che si spostano tra Vercelli, Gattinara e la Valsesia. Le deviazioni comportano infatti percorsi più lunghi e maggiori tempi di percorrenza in entrambe le direzioni.

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