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Il ponte sul Cervo riaprirà solo ad aprile
Dopo il cedimento di un’arcata
Il ponte sul Cervo riaprirà solo ad aprile
Il ponte sul Cervo, lungo la strada provinciale 594 tra Quinto Vercellese e Oldenico, resterà chiuso ancora per diversi mesi. La Provincia di Vercelli punta a riaprire al traffico entro la prima metà di aprile 2027, dopo il cedimento di un’arcata verificatosi a seguito di una lesione strutturale.
Il cronoprogramma dei lavori
Gli interventi previsti si articoleranno in diverse fasi. Entro il 6 dicembre: consolidamento delle pile del ponte, attraverso micropali profondi fino a 18 metri. Entro Natale: realizzazione della struttura di sostegno necessaria alla ricostruzione dell’arcata. Entro marzo 2027: completamento della ricostruzione della volta crollata. Entro la prima metà di aprile 2027: collaudi e verifiche di sicurezza, propedeutici alla riapertura.
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Per rispettare le scadenze, il cantiere lavorerà 12 ore al giorno, sette giorni su sette.
Le conseguenze per cittadini e pendolari
La chiusura, in vigore dal 20 ottobre, continuerà a provocare disagi soprattutto per studenti, lavoratori e pendolari che si spostano tra Vercelli, Gattinara e la Valsesia. Le deviazioni comportano infatti percorsi più lunghi e maggiori tempi di percorrenza in entrambe le direzioni.
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