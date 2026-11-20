Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio in via Santuario di Oropa, tra Cossila e Favaro, per un albero precipitato improvvisamente sulla carreggiata. Rami e tronco, cadendo, hanno tranciato anche alcuni cavi dell’elettricità pubblica, peraltro bloccando completamente il transito e rendendo impossibile il passaggio delle auto.

È successo poco prima delle 16. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni passanti, che hanno contattato il 112.

Oltre ai pompieri, impegnati nelle operazioni di taglio e rimozione dell’albero per liberare la strada e ripristinare le condizioni di sicurezza, sul posto è poi arrivato anche l’assessore Giacomo Moscarola che, in attesa dell’arrivo della polizia locale, ha dato una mano nella gestione della viabilità. Oltre agli agenti, sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel per tutte le valutazioni e le riparazioni del caso in merito ai cavi danneggiati.

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