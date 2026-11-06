La Valle Elvo piange Vittorio Carità, ex consigliere comunale a Pollone

Lutto a Pollone per la scomparsa di Vittorio Carità, morto all’età di 87 anni. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio nell’intera comunità della Valle Elvo, dove l’uomo era molto conosciuto non solo per essere stato consigliere comunale a Pollone, ma anche per l’impegno nel mondo del volontariato, a partire dal coro della Valle Elvo.

A piangerlo sono la moglie Dinella, i figli Giovanna, con Francesco, e Giacomo, con Serena; gli amati nipoti Jacopo, Federico e Riccardo, oltre all’affezionato Amedeo. Accanto a loro la sorella Anna Maria e la cognata Alda.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle 19 nella chiesa parrocchiale di Pollone. Il funerale sarà invece celebrato domani, sabato 7 novembre, alle 11, sempre nella chiesa parrocchiale del paese. Al termine della funzione, Vittorio Carità riposerà nel cimitero di Pollone.

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