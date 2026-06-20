CronacaValle Cervo
Investita da una bici finisce all’ospedale in codice giallo
Momenti di grande apprensione
Investita da una bici finisce all’ospedale in codice giallo.
Investita da una bici finisce all’ospedale in codice giallo
Pericolosa disavventura per una donna biellese, che nei giorni scorsi è stata investita. Non da un’auto, ma da una bicicletta. È successo sulla strada principale di Andorno Micca, sfortunata protagonista una 74enne investita da un sedicenne che viaggiava in sella a una bici. La donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118 e portata all’ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.
Immagine di repertorio
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