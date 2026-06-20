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Investita da una bici finisce all’ospedale in codice giallo

Momenti di grande apprensione

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16 secondi fa

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Investita da una bici finisce all’ospedale in codice giallo
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Investita da una bici finisce all’ospedale in codice giallo.

Investita da una bici finisce all’ospedale in codice giallo

Pericolosa disavventura per una donna biellese, che nei giorni scorsi è stata investita. Non da un’auto, ma da una bicicletta. È successo sulla strada principale di Andorno Micca, sfortunata protagonista una 74enne investita da un sedicenne che viaggiava in sella a una bici. La donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118 e portata all’ospedale in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.

Immagine di repertorio

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