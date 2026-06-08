Investì più volte un giovane fuori dal locale: condannato a 8 anni. Notte di follia: assolto un secondo imputato, patteggia il padre dopo le minacce davanti all’ospedale.

Investì più volte un giovane fuori dal locale

Il tribunale di Vercelli ha emesso la sentenza per i fatti avvenuti nella notte dell’8 novembre 2025 all’esterno del “Fallo Semplice” di Caresanablot. Al centro del processo tre persone coinvolte a vario titolo in sguito a un alterco fuori dal locale.

Un 22enne di Vercelli è stato condannato con rito abbreviato a 8 anni e 4 mesi. Era accusato di tentato omicidio per avere travolto con un’Audi Rs3 un 28enne, rimasto gravemente ferito e in pericolo di vita per settimane.

Secondo la ricostruzione emersa in aula, il veicolo colpì due persone che si trovavano dietro l’auto. A riportare le conseguenze più pesanti fu il giovane, sul quale la vettura passò più volte, provocando lesioni gravissime.

Nel procedimento a carico del 22enne rientravano anche le lesioni subite da un minorenne, investito nella stessa serata. La questura, dopo l’episodio e per motivi di ordine pubblico, aveva disposto la chiusura del locale teatro dei fatti.

Assoluzione e patteggiamento

Un altro 23enne era accusato di favoreggiamento. Per l’accusa aveva provato a proteggere l’amico, sostenendo di essere arrivato da solo e di non sapere chi guidasse l’auto. Il giudice lo ha assolto.

Ha invece patteggiato il padre del 22enne. Dopo l’investimento si presentò davanti all’ospedale Sant’Andrea, dove era stato portato il ferito, con una pistola a salve calibro 8 con tappo rosso. La pena è stata convertita in una multa da 1.250 euro.

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