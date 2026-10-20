Inseguimento da film: fermato con 425 kg di hashish in auto

Un carico record di quasi mezza tonnellata di hashish è stato intercettato dai Carabinieri al termine di un inseguimento rocambolesco durato ben 24 chilometri.

Tutto ha avuto inizio a Nichelino, dove una pattuglia ha notato un crossover procedere con manovre pericolose e un assetto fortemente ribassato dal peso. All’alt dei militari, il conducente ha accelerato bruscamente puntando verso Torino.

La folle corsa si è conclusa in sicurezza in corso Cincinnato, nel quartiere Lucento, dove il veicolo è stato bloccato. A bordo, stipati in grossi borsoni che occupavano anche i sedili posteriori, c’erano 425 chili di droga.

Dai controlli è emerso che il 33enne alla guida era senza patente e gravato da precedenti specifici. Per lui si sono aperte le porte del carcere Lorusso e Cutugno.

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