CronacaValli Mosso e Sessera
Incidenti a Valdengo e Pray: non ci sono feriti
Sul posto sono intervenuti i carabinieri
Incidenti a Valdengo e Pray: non ci sono feriti.
Un sinistro è avvenuto a Valdengo alla rotonda. Il sinistro tra due auto si è registrato in via Quintino Sella. Le parti hanno compilato la constatazione amichevole. Sul posto i carabinieri.
Altro incidente tra Pray e Valdilana. Coinvolte una Open Insigna condotta da uomo di Borgosesia che stava svoltando all’interno di un’azienda. In quel frangente arrivava una Opel Astra condotta da uomo del 2003. I due veicoli si sono scontrati. Coinvolto anche un mezzo parcheggiato.
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