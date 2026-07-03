Incidenti a Valdengo e Pray: non ci sono feriti.

Un sinistro è avvenuto a Valdengo alla rotonda. Il sinistro tra due auto si è registrato in via Quintino Sella. Le parti hanno compilato la constatazione amichevole. Sul posto i carabinieri.

Altro incidente tra Pray e Valdilana. Coinvolte una Open Insigna condotta da uomo di Borgosesia che stava svoltando all’interno di un’azienda. In quel frangente arrivava una Opel Astra condotta da uomo del 2003. I due veicoli si sono scontrati. Coinvolto anche un mezzo parcheggiato.

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