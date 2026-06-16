CronacaValle Cervo
Incidente ad Andorno: giovane ciclista investe una donna
La vittima è stata portata in codice giallo in ospedale.
Un ragazzo in bici del 2009 ha investito una donna portata in codice giallo.
Incidente ad Andorno: giovane ciclista investe una donna
E’ successo ieri in paese. Un ciclista stava transitando sulla strada principale quando ha investito una donna del 1959. La stessa è stata portata in codice giallo in ospedale. Sul posto i carabinieri per le cure del caso.
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