Un ragazzo in bici del 2009 ha investito una donna portata in codice giallo.

Incidente ad Andorno: giovane ciclista investe una donna

E’ successo ieri in paese. Un ciclista stava transitando sulla strada principale quando ha investito una donna del 1959. La stessa è stata portata in codice giallo in ospedale. Sul posto i carabinieri per le cure del caso.

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