Basso BielleseCronaca
Incidente a Viverone, motociclista in codice giallo
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale
Incidente a Viverone, motociclista in codice giallo.
Incidente a Viverone, motociclista in codice giallo
Paura a Viverone per un incidente che ha coinvolto un motociclista, rimasto ferito dopo una caduta. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero da codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.
Immagine di repertorio
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