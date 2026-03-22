Incidente a Viverone, motociclista in codice giallo.

Incidente a Viverone, motociclista in codice giallo

Paura a Viverone per un incidente che ha coinvolto un motociclista, rimasto ferito dopo una caduta. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero da codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Immagine di repertorio

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