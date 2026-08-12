Incendio in Valsessera, il fuoco arriva al Rifugio Monte Barone: «Ma la struttura sembra resistere»

Il fuoco è arrivato al Rifugio Monte Barone. Dopo giorni di incendio e di una lotta senza sosta da parte di vigili del fuoco e volontari Aib, le fiamme nella notte avrebbero raggiunto l’edificio, facendo temere per uno dei simboli della montagna valsesserina.

A raccontarlo sono stati gli stessi gestori del rifugio, attraverso la pagina Facebook della struttura. In un primo aggiornamento, pubblicato all’alba, la notizia è stata drammatica e inequivocabile: «Il Rifugio Monte Barone sta bruciando. Le fiamme hanno raggiunto il retro dell’edificio».

Al momento, tuttavia, non è ancora possibile stabilire con certezza se il fuoco abbia provocato danni alla struttura e quale sia eventualmente la loro entità. La zona è infatti completamente avvolta dal fumo e le condizioni rendono estremamente difficile anche una prima ricognizione.

Poco fa, verso le 9, è arrivato un nuovo aggiornamento, che lascia però almeno una speranza. «Il fumo impedisce la visuale sul rifugio, in alcuni momenti abbiamo intravisto la sagoma della struttura che al momento sembra resistere», hanno scritto i gestori.

Il rifugio è stato inoltre interessato direttamente dagli interventi dei mezzi aerei. Canadair ed elicotteri hanno effettuato lanci sulla zona, cercando di impedire che le fiamme potessero compromettere ulteriormente l’edificio.

Sarà necessario attendere che la situazione lo consenta per poter verificare direttamente eventuali danni. Per ora, l’unica certezza è che il fuoco è arrivato fino alle porte del rifugio.

Il fuoco continua a mettere alla prova la Valsessera

L’arrivo delle fiamme al rifugio rappresenta una nuova e drammatica escalation dell’incendio che da giorni interessa la Valsessera. Il rogo, dopo aver colpito diversi versanti del Monte Barone e delle montagne circostanti, continua a trovare terreno favorevole per ripartire, nonostante l’imponente mobilitazione di uomini e mezzi.

Nelle ultime ore il fronte è tornato a intensificarsi proprio sul Monte Barone, dopo che nella giornata di ieri sembrava possibile un miglioramento della situazione.

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