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Incendio in Valsessera, divieto di accesso alla zona di Punta Pissavacca: «Non andate a curiosare»

Dopo il rogo che ha interessato l’area di Punta Pissavacca resta in vigore l’ordinanza sindacale che vieta il transito a veicoli e pedoni. Controlli dei carabinieri: chi viola il divieto sarà sanzionato

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Non avvicinarsi alla zona dell’incendio, nemmeno per curiosità o per scattare fotografie. È l’appello rivolto alla popolazione dopo il vasto rogo boschivo che ha interessato l’area di Punta Pissavacca, in Valsessera.

Incendio in Valsessera: divieto assoluto di transito tra l’Oratorio delle Piane e Noveis

A seguito dell’incendio resta infatti in vigore l’ordinanza numero 25 del 6 agosto 2026, emessa dal sindaco di Coggiola, Paolo Setti, che stabilisce il divieto assoluto di transito, sia veicolare sia pedonale, dall’Oratorio delle Piane verso Noveis.

Il divieto riguarda anche i sentieri che conducono verso l’area interessata dalle fiamme. L’accesso è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e al personale autorizzato.

«Non andate nella zona dell’incendio»

L’invito alla cittadinanza è particolarmente chiaro: non recarsi nell’area interessata dal rogo, neppure per osservare da vicino la situazione, documentare l’incendio o scattare fotografie.

Il divieto è stato disposto per motivi di sicurezza, considerando le condizioni dell’area interessata dall’incendio e la presenza delle squadre impegnate nelle operazioni.

Controlli dei carabinieri

Sul rispetto dell’ordinanza saranno effettuati controlli da parte delle forze dell’ordine e, in particolare, dei carabinieri.

Chi verrà sorpreso a violare il divieto sarà sanzionato a norma di legge.

L’appello è quindi rivolto a tutti i cittadini affinché rispettino le limitazioni in vigore e non ostacolino il lavoro di vigili del fuoco, volontari Aib, forze dell’ordine e degli altri operatori impegnati nella gestione dell’emergenza.

«Confidiamo nella collaborazione, nel senso di responsabilità e nel rispetto del lavoro delle squadre di soccorso da parte di tutti i cittadini», è l’invito rivolto dalle autorità alla popolazione.

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